SCUOLABUS MALMESSI, TROPPO PIENI, NON REVISIONATI: DUE CONDANNE PER FRODE AL COMUNE

Scuolabus senza manutenzione, autisti non rispettosi del codice della strada, a volte addirittura carichi di più alunni del consentito, ma anche estintori e cassette di pronto soccorso non conformi. È lunghissima la lista delle accuse che, al termine di una lunghissima inchiesta, ha visto la condanna, per ad un anno di reclusione e 1.200 euro di multa, per frode nelle pubbliche forniture, di Gianni Fratarcangeli, uno degli amministratori della società di Frosinone che aveva preso in appalto il servizio di trasporto alunni del Comune di Tortoreto, e anche di altri Comuni del Teramano. Condannato anche il referente locale dell’azienda, Giacomino Di Giacomo. Assolti, invece, come riferisce il quotidiano Il Centro, gli altri tre imputati, ovvero genitori del titolare e Pasqualina Clementoni, al tempo responsabile del settore scolastico per il Comune di Tortoreto.