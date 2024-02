MUORE VENTI GIORNI DOPO L’INCIDENTE BIAGIO CAMPITELLI, PADRE DI NOTISSIMI GESTORI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI IN CITTÀ

Era rimasto coinvolto in un incidente stradale su Ponte San Ferdinando, un incidente lieve, nel quale però l’apertura dell’airbag gli aveva procurato un forte ematoma, tanto da richiederne il ricovero in neurochirurgia. Ieri, si è spento, Biagio Campitelli, 86enne conosciutissimo in città, padre cinque figli, alcuni dei quali notissimi gestori di attività commerciali e bar di successo. Uomo dai grandi valori, amato da tutti, Biagio Campitelli è stato per la sua famiglia un riferimento e un faro, crescendo con amore i suoi ragazzi e insegnando loro il valore del lavoro. Sulla morte dell’anziano, che era stato operaio della Campo del Re, la magistratura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, disponendo l’autopsia, che è stata eseguita ieri. Oggi alle 14,30 nella chiesa Il Risorto di Colleatterrato Basso, si terrà il rito funebre.