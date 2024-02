SIAMO ALBA: “MA LA NUOVA ROTONDA… È REGOLARE”?



PEC inviata relativa ai lavori di realizzazione della rotatoria all’intersezione stradale tra via Olimpica e via Duca D’Aosta. 𝑺𝒆𝒈𝒏𝒂𝒍𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂̀.

✅Al Responsabile Ufficio Lavori Pubblici

✅All’Assessore ai Lavori Pubblici

✅Al Comandante della Polizia Locale

🟦In riferimento ai lavori di realizzazione della rotatoria, per la messa in sicurezza dell’intersezione stradale tra via Olimpica e via Duca D’Aosta, il Gruppo Consiliare Siamo Alba comunica alle SS.LL. in indirizzo, le perplessità emerse nella realizzazione dell’ingresso al parcheggio del supermercato nelle adiacenze dell’area di intersezione di via Duca D’Aosta con via dei Ludi.

Per completezza della segnalazione emerge che l’ampliamento dell’uscita / ingresso del parcheggio su via Duca D’Aosta potrebbe creare gravo intralcio alla circolazione oltre che pericolo per tutti gli utenti della strada perché a meno di due metri dall’incrocio con via dei Ludi, già teatro di diversi incidenti.

🟦In virtù poi della segnaletica orizzontale ora esistente all’incrocio in parola con la linea longitudinale continua a terra, i veicoli in uscita dal parcheggio non potrebbero svoltare in direzione sud ed i veicoli in transito su via Duca D’Aosta in direzione nord-sud non potrebbero usufruire dell’ingresso perché sarebbe loro proibito svoltare a sinistra. Dovendo questi ultimi, di conseguenza, dirigersi solo a destra entrerebbero con maggiore frequenza in possibile intralcio o rischio collisione con i veicoli in transito da via dei Ludi.

🟦Alla luce quindi dei lavori di realizzazione della rotonda in via Olimpica, tesi alla messa in sicurezza dell’incrocio con via Duca D’Aosta, la pericolosità e la contestuale sinistrosità potrebbe spostarsi all’incrocio con via dei Ludi.

🟦Per tutto quanto enunciato ed in considerazione che i lavori sono ancora in corso si chiede voler prendere in esame lo spostamento dell’ingresso / uscita carrabile di via Duca D’Aosta, almeno quindici metri più a sud dall’attuale ubicazione, in modo tale da creare un maggior raggio di visibilità sia per chi esce dal parcheggio del supermercato che per chi transita su via dei Ludi, ottenendo quindi una maggiore sicurezza del flusso della circolazione, riducendo così potenziali rischi di collisione.

A riguardo

SI CHIEDE

🟦al Comandante della Polizia Locale volersi esprimere sia tecnicamente che giuridicamente riguardo la regolarità dell’ingresso / uscita carrabile del parcheggio del supermercato in via Duca D’Aosta soprattutto per quanto concerne il rispetto del Regolamento al Codice della Strada.



IL GRUPPO CONSILIARE

𝐒𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐀𝐋𝐁𝐀