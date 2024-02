TROVATO MORTO L'OPERAIO DI 46 ANNI SCOMPARSO DUE GIORNI FA, UCCISO DA UNA OVERDOSE DI PSICOFARMACI

I timori sono diventati triste realtà. Mao Fangzhu, 46 anni di nazionalità cinese è stato trovato senza vita in una casa diroccata, senza tetto e abbandonato in contrada Collina a Sant'Egidio alla Vibrata, alle 19 di oggi. Sul posto è giunto il medico legale. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica che avrebbe accertato che la morte risalirebbe allo stesso giorno della scomparsa. Vicino al corpo c'era un blister con scatole di psicofarmaci, gli stessi che prendeva. Si presume sia morto per una overdose da psicofarmaci.

L'uomo era scomparso alle ore 9 del 22 febbraio scorso dalla sua casa di Nereto. Oggi alle 14,30 la denuncia della figlia e la macchina dei soccorsi coordinata dalla Prefettura che si è messa in moto per cercare: Mao Fangzhu, operaio di Nereto.

Carabinieri, protezione civile, Vigili del Fuoco con le unità cinofile e i droni hanno scandagliando la zona tra Sant'Egidio, Ancarano e Nereto dove, dalle rilevazioni del cellulare di Mao Fangzhu dovreva trovarsi il 46enne scomparso due giorni fa. Era uscito di casa dicendo che stava recandosi da un amico a Sant'Egidio ma non ha più fatto ritorno a casa. L'uomo soffriva di depressione e assumeva psicofarmaci.

L'uomo lascia due figlie.