PORTATI VIA 30 CAMION DI RIFIUTI DAGLI ANTICHI PALAZZI, BENIGNO D’ORAZIO: “DIVENTERANNO UN ALBERGO DIFFUSO PER IL TURISMO SOCIALE”

È partito, con una vera e propria “spedizione”, il progetto Popoliterme, pensato dall’amministratore delle Terme di Popoli, Benigno D’Orazio, e che vedrà la ristrutturazione del centro storico e la trasformazione in Albergo diffuso per il Turismo Sociale (ristoranti, b&b, residences ecc). Ieri, una squadra di 25 uomini, capitanati dal presidente/operaio Adelchi Innocenti, ha portato via 30 camion di rifiuti dai 2500 mq di immobili degradati in pieno centro storico, immobili che sono stati acquistati dalla locale parrocchia e che erano diventati, negli anni, una sorta di enormi cassonetti, nei quali tutti buttavano di tutto.

“Restituiamo alla Città la sua storia e la proiettiamo nel futuro fatto di turismo termale e sostenibile - spiega Benigno D’Orazio - per questo progetto non abbiamo nè chiesto nè ricevuto alcun contributo pubblico, ma abbiamo investito convintamente, perché rappresenta emblematicamente il segno dello sviluppo e della rinascita che abbiamo disegnato per la Città che ha tanto creduto in noi da cambiare anche il nome…”

D’Orazio, che è candidato alla Regione nella lista di Marsilio Presidente, ha infatti perorato l’idea del cambio nome, fino a fare in modo che Popoli diventasse legalmente e ufficialmente Popoli Terme, con gli evidenti riflessi turistici che la cosa comporta, specie nell’ambito di quel turismo del benessere che potrà essere la chiave di volta del futuro sviluppo dell’accoglienza regionale.