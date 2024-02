FILIPPO DI BONAVENTURA IN PASSERELLA A MILANO FASHION WEEK

Filippo Di Bonaventura, un giovane modello di Tortoreto, ha calcato la prestigiosa passerella della Milano Fashion Week, evento di punta del panorama modaiolo italiano. Tra sfilate e presentazioni, i brand più rinomati hanno svelato le loro proposte per la stagione autunno inverno 2024-2025.Filippo ha avuto l'onore di partecipare a Fashion Vibes, sfilando per il brand LEM in un emozionante cinematografy fashion show. La sua sicurezza e il suo talento naturale hanno incantato il pubblico, confermando la sua stoffa di modello professionista.Con lo sguardo già rivolto alla prossima edizione di settembre, Filippo è pronto a cogliere nuove opportunità e a consolidare la sua presenza nel mondo della moda. La sua partecipazione alla Milano Fashion Week rappresenta un traguardo importante, non solo per lui, ma anche per la sua città natale, Tortoreto, che può vantare un talento così promettente.