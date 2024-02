GIOVANI FINISCONO IN UNA SCARPATA DOPO CHE HANNO URTATO UNA MACCHINA SULLA STRADA, LA VERSIONE DEI VIGILI DEL FUOCO

In merito all'autop finita, ieri sera alle 23:00 in una scarpata in via Averarsi, i Vigili del Fuoco fanno sapere che, una loro squadra è intervenuta in via Averardi a Colleparco di Teramo, a seguito di un incidente stradale. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Mercedes Classe A 170 con a bordo due giovani. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Teramo, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi dell'incidente, il veicolo, mentre percorreva la strada in discesa, urtava una Toyota CHR parcheggiata a bordo strada e finiva lungo la ripida scarpata, fermandosi sul greto di un piccolo corso d'acqua. L'autista 19enne riusciva a risalire la scarpata facendosi largo tra la vegetazione e chiamava i soccorsi. I vigili del fuoco, appena giunti sul posto, mettevano in sicurezza il mezzo incidentato e recuperavano il giovane passeggero che accusava un forte dolore ad un braccio.

I due ragazzi venivano soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale con due ambulanze del 118 e della Croce Rossa di Teramo. Successivamente i vigili del fuoco recuperavano l'auto incidentata con l'autogrù inviata sul posto dal Comando di Teramo.