SISMA 2016/ PARTONO OGGI I LAVORI PER IL CANTIERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DEI VIGILI DEL FUOCO

Partono oggi i lavori per riqualificare la palestra della Caserma Costantini e Grue di Teramo,

utilizzata dai Vigili del Fuoco, dopo i danni provocati dal terremoto del 2016. L’Agenzia del Demanio ha

assegnato alla ditta Sicobe srl di Roma l’avvio del cantiere che riguarderà l’adeguamento sismico della

palestra, la ristrutturazione edilizia ma anche l’efficientamento energetico dell’edificio. Sarà così possibile

per i Vigili del Fuoco tornare ad utilizzare una parte della caserma di fondamentale importanza per le

proprie attività, in piena sicurezza e potendo fruire di un edificio più efficiente dal punto di vista energe-

tico. I lavori, aggiudicati a seguito di gara pubblica per un importo di oltre 1.700.000 euro, comprensivi di

oneri per la sicurezza, sono finanziati dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate programmati

dall’Ordinanza n. 27/2021 e dal Fondo di accantonamento per le Ordinanze Speciali dell’Ordinanza Spe-

ciale n. 114/2021.

Il Commissario Guido Castelli ha dichiarato: “Esprimo la mia gratitudine all'Agenzia del Demanio, al Presi-

dente della Regione Abruzzo e all'Ufficio speciale per la ricostruzione per il loro impegno costante nel dare

piena attuazione ai lavori per le caserme e per il miglioramento dei servizi annessi, indispensabili per la

sicurezza e l'efficienza del lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco. L'attenzione che dedichiamo agli inter-

venti per i servizi di emergenza, il cui avanzamento monitoriamo costantemente, è massima. Dobbiamo

fare in modo che il personale possa operare nelle migliori condizioni possibili: per la sicurezza dei territori

e delle comunità dell’Appennino centrale”.

I lavori sulla Caserma Costantini e Grue si inseriscono in un più ampio programma di interventi che l’Agen-

zia del Demanio sta portando avanti a seguito degli eventi sismici del 2016 per la sicurezza e l’efficienta-

mento degli edifici pubblici. Infatti, sempre a Teramo partiranno a breve i cantieri per il miglioramento

sismico e la rifunzionalizzazione delle ex Carceri Giudiziarie e dell’ex Ufficio del Registro. I progettisti sono,

inoltre, al lavoro sul miglioramento sismico dell’ex Convento di San Domenico a Teramo, di adeguamento

sismico dei Comandi Carabinieri di Sulmona e di demolizione e ricostruzione della Caserma Agenti della

Polizia Penitenziaria di Sulmona. Infine, sono già in corso i lavori di ricostruzione della Caserma Carabinieri

e Carabinieri Forestali di Montereale (AQ).