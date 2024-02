VIDEO / PARCHEGGI “ABUSIVI” AL MCDONALD’S… SI CORRE AI RIPARI … E IL NOSTRO ARTICOLO SUI CAFONI FINISCE SUI PARABREZZA

"Prenderemo contromisure, forse con le sbarre o con altri sistemi di controllo, ma di certo così non può andare avanti..". Il titolare del McDonald'S di Teramo, Gaetano Miranda, annuncia prossimi interventi, contro la prassi di approfittarsi del parcheggio del ristorante per non pagare le strisce blu. "Oggi, al mio arrivo, c'era il parcheggio talmente pieno che non ho trovato posto - racconta Miranda - ma all'iinterno c'erano solo tre clienti... non è accettabile". Intanto, goliardicamente, su tutti i parabrezza degli abusivi è comparso un volantino col nostro "Adamo"...