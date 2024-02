LA SEGNALAZIONE / CHIUDONO SENZA AVVISO LE STRADE DEL CENTRO… O NON RIAPRONO…

Via Battisti chiusa fino al 12 febbraio…. Ooopps, ma oggi è il 26… e la strada è ancora chiusa. E tanto per rendere più comoda la vita dei residenti, oggi è stata chiusa anche via Sauro… anche se era stato annunciato solo un divieto di sosta, con grande disagio. “Annunciano anche le potature in via Cavour, ma se chiudono le strade lo scopri solo quando succede” commenta un residente…