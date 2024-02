DUE TERAMANI ELETTI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Saranno le figure chiave nel coordinamento delle mansioni legate al servizio civile sul territorio regionale. Avranno il compito di rappresentare e coordinare le attività lavorando a stretto contatto con le istituzioni e i volontari essendo inoltre responsabili di promuovere progetti e iniziative tra i giovani, ma in primo luogo di rappresentarli. L'assemblea ha rappresentato un'importante occasione di confronto e condivisione di buone pratiche, che contribuiranno a rafforzare il ruolo del servizio civile come strumento efficace di coesione sociale e di sviluppo territoriale.

Aperti al dialogo e al lavoro con le altre regioni, auguriamo a tutti loro un grande in bocca al lupo.

Per eventuali comunicazioni o segnalazioni rimaniamo disponibili sulla nostra pagina Instagram deleg.abruzzo.scu o al nostro indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.