DRAMMATICO INCIDENTE ALL’AMADORI: CAMIONISTA MUORE SCHIACCIATO

Tutte da chiarire le cause del drammatico incidente che, poco fa, nel piazzale dell’Amadori a Mosciano avrebbe visto la morte di un camionista, che sarebbe addirittura rimasto schiacciato da una parte del carico che stava sistemando nel camion. Un’altra versione, anche questa da verificare, è che potrebbe trattarsi di un investimento provocato da un camion in manovra. Si sta cercando di liberare la vittima, che in questo momento è ancora prigioniera del mezzo, anche in attesa dell’arrivo del magistrato. Tutto sarebbe successo in un attimo. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli operatori del 118

