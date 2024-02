UN TERAMANO HA VINTO 50 MILA EURO AD "AFFARI TUOI". SORRIDE L'ABRUZZO

Nicola da Roseto degli Abruzzi, ausiliario in una casa di assistenza per malati con disabilità, ha vinto 50mila euro nel corso della trasmissione di Raiuno, “Affari tuoi”, il gioco dei pacchi condotto da Amadeus. Nicola, era accompagnato dalla figlia Martina, ed ha rifiutato l’ultima offerta del “dottore”, ovvero di cambiare il suo pacco, il numero 9. Così facendo, ha evitato il pacco da 5 euro e vinto i 50mila euro che aveva fin dall’inizio.

Per il concorrente teramano è stato un inizio in salita: alternati tre pacchi blu e tre rossi da 300mila euro, 15mila euro e 20mila euro. Il "dottore" si è presentato per la prima volta con un assegno da 33 mila euro, che Nicola e Martina hanno rifiutato. Arrivato poi il momento di aprire altri tre pacchi: il bilancio è stato estremamente positivo, con tutte cifre blu andate via e portando a casa 50 mila euro.