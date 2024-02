I LETTORI CI SCRIVONO / A SAN NICOLO' SEGNALETICA SCOMPARSA E SEMAFORO "GIRATO"... MA NESSUNO SE NE INTERESSA

Salve, scrivo in merito a un disagio che abbiamo a San Nicolò, da mesi per quanto riguarda la segnaletica, praticamente le strisce della carreggiata non si vedono più e spesso chi arriva dalla superstrada e gira in direzione centro vetrine e upim invade la carreggiata, poi da un pó di giorni il semaforo è completamente girato e pericolante, è possibile fare un articolo in merito a tutto ciò?

grazie per l' attenzione,

Nadia Montanaro