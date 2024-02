VIDEO-FOTO/ VIA ADAMOLI: "GUARDATE COME SONO RIDOTTE I NOSTRI APPARTAMENTI"

Sopralluogo di comune, ater e ditta con gli inquilini di via Adamoli, stamattina a Colleatterrato. Sopralluogo programmato con la prefettura e con il comune (presente il vice sindaco Di Padova, al posto del sindaco che si trova a Strasburgo oggi). Sul posto anche la ditta Patella di Montorio al Vomano che ha effettuato i lavori del Superbonus e il presidente dell'Ater Maria Ceci. Solo due inquilini sono rientrati su otto appartamenti. Porte forzate, pavimenti e cucine rotte e tramezzi di cartongesso al centro del sopralluogo di oggi. Si dovrà trovare un accordo tra le parti per rendere gli alloggi vivibili come richiesto dai residenti. il direttore dei lavori, però, ha spiegato a certastampa che porte e mobili sarebbero stati vandalizzati e che i destinatari degli appartamenti dovevano, e non lo hanno fatto, spostare gli arredi.