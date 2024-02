PENNA SANT’ANDREA / FINITI I LAVORI, RIAPRE LA PALESTRA COMUNALE

Pur senza evocare l’eterno riferimento “mens sana in corpore sano”, è fin troppo evidente come la pratica dell’attività sportivo sia, da sempre, un necessario corollario della formazione di ogni individuo. Perché si possa, peró, coltivare la pratica sportiva, è necessario che si disponga di impianti adeguati, e sono le pubbliche amministrazioni a doverne curare la manutenzione. Per questo, il Comune di Penna Sant’Andrea accoglie con viva soddisfazione la conclusione dei lavori di messa in sicurezza del solaio di copertura della palestra comunale in via Roma.

“Un lavoro necessario, per garantire la pratica sportiva in totale tranquillità - spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Roberto Saputelli - che è stato realizzato mediante il posizionamento di una rete antisfondellamento, ovvero creata per proteggere da distacchi di intonaco e di pignatte, e da un successivo risanamento dell’intonaco ammalorato”.

La palestra comunale di via Roma, insieme alle altre strutture sportive del Comune, sono gestite da un’Associazione temporanea di imprese, composta da: Centro Sportivo Italiano, Teramo A Spicchi e Asd Kobra.

Ed è a quest’ultima che con sincera gratitudine, occupandosi nello specifico della struttura, il presidente del Consiglio comunale - Guido Iezzi incaricato allo sport ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento, per la pazienza che ha saputo mostrare durante tutta la fase di esecuzione dei lavori, così come per la collaborazione per il riavvio delle lezioni che avrà luogo oggi, 27 febbraio -.