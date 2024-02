ADAMO / MISTERIOSO “GOMBLOTTO” DI HACKER RUSSI SULLE ELEZIONI DI ATRI

Mentre il freddissimo inverno russo scivola lentamente verso una livida primavera, due sono i pensieri che turbano lo zar Putin, costringendolo al solitario passeggiare notturno tra i corridoi del Cremlino.

Due tormenti dell’anima, due tarli che trasudano angoscia, due insopportabili chiodi piantati nella mente: la morte di Navalnyj e le elezioni annullate ad Atri.

Due “casi” internazionali, che agitano le quotidianità moscovita, e che scuotono i servizi segreti di tutto il Mondo, aprendo rinnovati scenari da guerra fredda, al punto che Tom Cruise avrebbe già opzionato i diritti della storia, per farne la nona pellicola della fortunata saga di Mission Impossible, ovvero “MI -the dancing vote”.

Adesso però, torniamo alla cronaca di questo misterioso “gomblotto”, che come tutte le cronache misteriose… comincia con un mistero.

Ripetitivo, lo so, ma chest'è.

Il mistero è la sparizione di un video. E non di un video qualsiasi, ma di “quel” video: la registrazione integrale della conferenza stampa di Alleanza Civica sull’annullamento delle elezioni.

Sì, quella che era in realtà un comizio, con tanto di claque dall’applauso facile.

Sì, quella nella quale anche i candidati “suggeriti” dalla presidente della Caritas, inneggiavano al ritorno della legalità

Sì, quella con la pantomima del segretario di Rifondazione.

Quella, appunto.

Non c’è più.

Era stata pubblicata sulla pagina Facebook di Alleanza Civica, e non c’è più.

Ad accorgersene è stato, tra gli altri, l’ex Sindaco Piergiorgio Ferretti, che in un incontro politico, a sostegno della candidatura regionale di Astolfi, ha appunto segnalato la scomparsa di quel video.

Quando è stato tolto?

Chi l’ha tolto?

Perché è stato tolto?

Domande che, all’improvviso, hanno aperto il campo ad uno scenario inquietante, perché la risposta trasporta Atri al centro della rete complottistica internazionale.

A togliere quel video, anzi: a rubarlo, sono stati gli hacker russi.

Sì, gli hacker russi.

No, non sto scherzando.

È vero.

A rivelare la notizia, è stata proprio Alleamza civica, con una nota ufficiale.

Eccola

Dunque, come se già non bastasse un’elezione annullata, una scheda con velleità danzanti, una dama caritatevole che prega i santi e distribuisce santini, un paese attonito, una farfalla volgare e il video di una conferenza - comizio scomparso, ecco che nella vicenda atriana entrano in gioco anche gli hacker.

Russi, per giunta.

Gli stessi che colpirono la campagna elettorale di Obama e rubarono i dati alla Microsoft; gli stessi che misero in crisi il governo spagnolo e tre laboratori di ricerca nucleare; gli stessi che hanno paralizzato dodici aeroporti nel Mondo e due compagnie telefoniche australiane… hanno preso di mira Atri.

Anzi: non Atri, ma Alleanza Civica.

E non tutta Alleanza Civica, ma la conferenza stampa divenuta poi inappropriato comizio, organizzata in piazza dopo l’annullamento delle elezioni.

Dalla pagine Facebook, è sparito solo quello.

Ecco, è per cancellare quella conferenza stampa, che gli artigli digitali degli hacker russi sono arrivati nella terra dei calanchi.

Ma perché?

Cosa c’è in quel video che interessa la longa manus del Cremlino?

Proviamo a fare qualche ipotesi.

vogliono mostrare quel video nelle scuole russe, per dimostrare ai bambini come sono fatti i comunisti, visto che in Russia non esistono più? vogliono trasmetterlo in tv, in una puntata del Quark russo, per dimostrare che i comunisti non solo esistono, ma sanno anche improvvisare simpatiche recite? vogliono cancellare le prove delle affermazioni fatte su alcuni comportamenti della ex maggioranza, che potrebbero rivelarsi un boomerang? vogliono evitare che, in piena inchiesta della Procura, si riconosca tra i partecipanti alla “recita della scheda ballerina”, la stessa segretaria di quel seggio 7, che era stato causa dell’annullamento delle elezioni?

Quali che fossero le intenzioni degli hacker, va detto che il “gomblotto” non è riuscito. Quel video, infatti, non è scomparso, ma esiste ancora. Mentre, infatti, quelli di Alleanza Civica, che erano stati vittime dell’hackeraggio, si dicevano “molto dispiaciuti di aver perso il video” e speravano “… di poterlo recuperare”, ecco che il video ricompare nel più impensabile dei profili facebook, quello dell’ex Sindaco Piergiorgio Ferretti, che lo pubblica con una pennellata di stile:

Nell’attesa di leggere i ringraziamenti di Alleanza Civica all’ex Sindaco, e di rivedere quel video di nuovo sulle pagine della stessa lista, qualcuno per favore dia un occhio alle macchine che passano sul Corso, perché da un momento all’altro mi aspetto l’arrivo di una vecchia e stilosa Aston Martin Db5.

Quella di Bond.

James Bond.

ADAMO