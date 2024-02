INVESTE SULLE STRISCE UN ANZIANO, LA DONNA SI SENTE MALE E FINISCE IN RIANIMAZIONE

Si era sentita male dopo aver investito ed ucciso Gabriele Di Giosia, la donna alla guida della Mazda. È ricoverata in prognosi riservata V.S., la 66 enne di Notaresco, che alla guida della sua auto lunedì mattina poco prima delle 10 ha investito e uccisoDi Giosia di 82 anni, lungo la Statale 150 all'altezza dell'Hotel Villa Gobbi, nel centro di Castelnuovo Vomano. Come da prassi, è stata iscritta nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale.