VIDEO / I LETTORI CI SCRIVONO / BENVENUTI A VILLA... BUCA... DOVE LE PROMESSE DEL SINDACO SVANISCONO,,,

BENVENUTI A VILLA... BUCA... DOVE LE PROMESSE DEL SINDACO SVANISCONO,,,

Due mesi fa, dopo le nostre proteste, Sindaco e assessore avevano promesso che avrebbero immediatamente sistemato la strada per Villa Rupo, che ormai è solo una grande buca con qualche centimetro di asfalto sano. Invece, non è successo niente, la strada è rimasta come era, anzi è peggiorata e non hanno messo neanche una pezza di asfalto nei punti più rovinati. Banvenuti a Villa Buca, dove abitano i teramani di serie B.