VENERDI A TERAMO UN CONVEGNO SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CON IL VICE MINISTRO SISTO



Venerdì, a Teramo, convegno sulla riforma della giustizia con il viceministro e i presidenti dell’Unione Camere penali e dell’Associazione nazionale magistrati

L’evento, moderato dal giornalista del Corriere della Sera Goffredo Buccini, si svolgerà venerdì 1° marzo, alle ore 15, nell’aula magna della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo

Saranno presenti anche Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, il presidente dell’Unione Camere penali italiane Francesco Petrelli e il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia al convegno sul tema “Assetto e ruolo costituzionale della magistratura: criticità e prospettive di riforma”, in programma venerdì 1° marzo, alle ore 15, nell’aula magna della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, Polo Didattico “Silvio Spaventa”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati - Distretto della Corte di Appello di L’Aquila - e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo, in collaborazione con l’ateneo teramano, vedrà la partecipazione di prestigiosi relatori.

Sempre sul tema delle riforme costituzionali che interessano il processo penale, la separazione delle carriere dei magistrati ed altri argomenti correlati, saranno relatrici anche Angela Musumeci, prorettrice e docente di diritto costituzionale dell’Università degli studi di Teramo, e Rosita Del Coco, docente di diritto processuale penale dell’ateneo.

“Sarà un evento di altissimo profilo – è il commento del presidente dell’Ordine degli avvocati di Teramo, Antonio Lessiani – che vedrà la partecipazione dei rappresentanti di vertice delle associazioni interessate, Associazione Nazionale Magistrati e Camera Penale Nazionale, del governo e dell’accademia, e che rappresenta un’occasione imperdibile per partecipare a un confronto su alcuni dei temi strategici della politica e del diritto a livello nazionale”.