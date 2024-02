ATTENZIONE, DA OGGI E FINO A FINE LAVORI AL MERCATO COPERTO, CAMION IN TRANSITO SU VIA SAVINI CONTROMANO

Da oggi e fino al termine dei lavori, il Comune ha dato il via alla chiusura parziale al transito e alla sosta di piazza Verdi, con l’eccezione di una parte del tratto di piazza sul lato di Via Savini, dove saranno recuperati una decina di stalli di sosta libera, tra cui uno riservato agli invalidi.

L’accesso ai parcheggi in questione sarà consentito per l’intero periodo dei lavori da via Savini, attraverso la rimozione degli archetti parapedonali che insistono nell’area.

Con la stessa ordinanza con la quale viene disposta la chiusura parziale al traffico e alla sosta di piazza Verdi, per consentire l’uscita dei mezzi della ditta appaltatrice durante i lavori di demolizione, a fronte delle difficoltà di viabilità ordinaria, si autorizza quest’ultima, sempre a partire dalla giornata di oggi e fino a termine degli stessi lavori di demolizione, a transitare in senso di marcia contrario su via Savini, dall’incrocio con Piazza Verdi fino all’incrocio con Piazza del Carmine, utilizzando due movieri per interrompere e gestire il traffico durante le fasi di manovra e posizionando la relativa cartellonistica di preavviso.