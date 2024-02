AEROPORTO CON UN VIGNETO SUL TETTO, TRA MODERNITA' E TRADIZIONE

Come rivelato da Rafael Viñoly Architects, a Firenze è prevista l’inaugurazione di un nuovo aeroporto, l’Aeroporto Amerigo Vespucci, che misurerà 50 mila metri quadrati e ospiterà circa 5,9 milioni di passeggeri ogni anno. Al di là dell’aeroporto in sé, ciò che sorprende è che questo incorporerà sul tetto un vasto vigneto, che si estenderà per 7,6 ettari; un’idea innovativa che permetterà di porre l’accento sulla biodiversità e sulla produzione sostenibile.

Un’evoluzione nel design aeroportuale

Quella di integrare un vigneto in un aeroporto può essere considerata una rivoluzione nel design e nella funzionalità degli spazi aeroportuali. Questo progetto mira infatti a creare un’esperienza unica per i passeggeri, trasformando l’attesa in un’occasione per esplorare e apprezzare le eccellenze enologiche italiane. Oltre a migliorare l’estetica dell’aeroporto, il vigneto sul tetto contribuirà alla riduzione dell’impronta carbonica, grazie alla capacità delle piante di assorbire CO2 e produrre ossigeno, migliorando così la qualità dell’aria circostante.

In questo modo, il nuovo aeroporto di Firenze potrà sicuramente competere con alcuni degli aeroporti più belli e innovativi del mondo, non solo per l’idea di lusso che sarà in grado di trasmettere, ma anche per la sua idea di sostenibilità e identità locale, che potrebbe diventare d’ispirazione per altri progetti. Il successo di un aeroporto simile, infatti, dimostrerà che è possibile coniugare la crescita e lo sviluppo infrastrutturale con la tutela dell’ambiente e la promozione del patrimonio culturale, offrendo così ai passeggeri un’esperienza ricca di significato e connessione con il luogo che visitano.



Fonte: Pixabay

L’Aeroporto Amerigo Vespucci, dunque, sarà ben diverso da aeroporti come quelli di Doha o Singapore, per esempio, che puntano più che altro a esperienze premium attraverso strutture imponenti e servizi esclusivi. In questo caso, il focus sarà tutto su un approccio di tipo più olistico, capace di integrare natura, tradizioni del territorio e tecnologie moderne, divenendo magari un punto di riferimento per il resto d’Italia e del mondo.

Gli aeroporti più lussuosi del mondo

Fonte: Pixabay

Pur non essendo così convenzionale, quello di Firenze è un aeroporto che potrà essere considerato innovativo e lussuoso, al pari di alcuni degli aeroporti di lusso più belli e più noti. Ciò che è certo è che si differenzierà da questi ultimi per molti aspetti: se l’Aeroporto Amerigo Vespucci punterà alla sostenibilità, altri aeroporti hanno scelto di puntare su altri elementi. Per esempio, come raccontato in questo blog di viaggio, l’aeroporto di Singapore è conosciuto soprattutto per il suo sistema fotovoltaico, che gli permette di risparmiare tutta l’energia possibile prendendosi allo stesso tempo cura dell’ambiente. Come molti altri aeroporti, anche questo ha vinto svariati premi, circa 280 per servizi e installazioni.

Un altro aeroporto noto per aver ottenuto diversi riconoscimenti è quello di Zurigo, il più grande d’Europa. In particolare, è noto per offrire alcuni interessanti passatempi per i viaggiatori al suo interno, come ad esempio le rappresentazioni animate dei voli intorno al mondo o le webcam per vedere tutto quello che succede dietro le quinte del terminal.

In generale, gli aeroporti di lusso si distinguono per le strutture all’avanguardia, i servizi esclusivi e l'attenzione ai dettagli, che assicurano comfort ai passeggeri. Dai saloni VIP dotati di ogni comodità a opere d’arte e architetture spettacolari, passando per una vasta gamma di servizi personalizzati, questi aeroporti trasformano l’attesa del volo in un’esperienza piacevole e rilassante. La loro eccellenza nel settore è dunque riconosciuta a livello globale e rappresenta un punto di riferimento per il futuro dello sviluppo aeroportuale.

Come già anticipato, l’Aeroporto Internazionale Hamad di Doha, in Qatar, è un esempio di lusso e innovazione. Caratterizzato da un design futuristico, offre ai viaggiatori servizi di alto livello, tra cui piscine interne, spa e una varietà di lounge di lusso. La sua arte contemporanea e le installazioni interattive arricchiscono l’esperienza dei passeggeri, mentre le aree commerciali presentano marchi di alta moda e gioielleria, riflettendo l'impegno dell’aeroporto nel combinare comfort, cultura e shopping di lusso. Allo stesso modo, l’aeroporto di Singapore si distingue per le sue incredibili caratteristiche, come il giardino interno a tema farfalle, la cascata interna Rain Vortex alta 40 metri e aree di riposo che sembrano più spa di lusso che semplici lounge aeroportuali.

In ogni caso, pur allontanandosi dal classico concetto di lusso, quello di Firenze sarà sicuramente un aeroporto che fungerà da esempio a tutto il mondo.