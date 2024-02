PROCESSIONARIA / CHIUSI PER DUE GIORNI IL NIDO “LA COCCINELLA” E A SCUOLA DELL’INFANZIA “LA MONGOLFIERA”

A seguito di segnalazione pervenuta dall'Istituto Comprensivo Teramo 1, inerente la presenza di processionaria del pino nel plesso del nido Coccinella e della scuola dell'infanzia Mongolfiera di Piano solare, è stata disposto un sopralluogo da parte del Vigile Ecologico. Dalla verifica si è constatato che gli insetti erano presenti nelle essenze arboree nella corte del giardino del plesso e si è preso atto che esiste il rischio di contatto con gli insetti stessi,tra gli operatori della scuola e gli studenti.

Pertanto il vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione Stefania Di Padova, ha emanato una Ordinanza di chiusura del plesso del nido Coccinella e della scuola dell'infanzia Mongolfiera per i giorni 29 febbraio e 1° marzo, allo scopo di permettere alla ditta specializzata individuata di attivare le procedure in sicurezza per la eliminazione degli insetti infestanti, con relativa sanificazione delle essenze arboree.