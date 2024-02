A CASTROGNO UN DETENUTO APPICCA IL FUOCO IN CELLA PER PROTESTARE CONTRO LA CONDANNA

Un detenuto straniero, appartenente alla sezione sex offender, ha appiccato un incendio e rotto vari beni dell'amministrazione per opporsi alla condanna ricevuta ritenendola inopportuna, costringendo un altro detenuto alle cure del locale nosocomio per inalazione da fumo.

Tale gesto ha messo a dura prova le poche risorse del servizio a turno in servizio oggi, come di frequente accade all’interno dell’istituto teramano. Ennesimo grido d'allarme del Si.N.A.P.Pe affinché si affronti con serietà la carenza d’organico al Castrogno e negli altri istituti della regione Abruzzo ormai a collasso e pretendere un cambio di rotta nella gestione dei detenuti facinorosi.