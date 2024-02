L’UNITE ELEGGERÀ L’11 GIUGNO IL NUOVO RETTORE, IL DG CIMINI SI DIMETTE PER CANDIDARSI

L’UniTe torna al voto, per l’elezione del Magnifico Rettore chiamato ad ereditare la guida dell’Ateneo da Dino Mastrocola. Le votazioni avranno luogo martedì 11 giugno, dalle ore 9 alle ore 19. Intanto, si è aperta la decisiva fase della presentazione delle candidature, che si chiuderà il 7 marzo alle 15,30. Tra indiscrezioni e ipotesi, c’è già una prima candidatura certa, quella del direttore generale Salvatore Cimini, che infatti ha annunciato le proprie dimissioni dall’incarico per il giorno 4 marzo, proprio per poter poi depositare la candidatura. Una candidatura che, stando alle indiscrezioni, sarebbe anche fortemente caldeggiata dal Centrodestra regionale.

A votare saranno:

a) i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato, in servizio presso l'Ateneo al giorno precedente la data fissata per l'elezione;

b) il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca di ruolo e i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ateneo al giorno precedente la data fissata per l'elezione, con un peso pari a un quarto dell’elettorato di cui alla lettera a);

c) a una rappresentanza degli studenti dell’Ateneo formata dai membri del Consiglio degli studenti e dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico, ai Consigli di Dipartimento e ai Consigli di Corso di Laurea, in carica al giorno precedente la data fissata per l’elezione, con un peso pari a un quarto dell’elettorato di cui alla lettera a).