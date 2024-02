AMADORI, SABATO 2 MARZO OTTO ORE DI SCIOPERO "PERCHE' LA MORTE DI UN LAVORATORE E' UNA TRAGEDIA INACCETTABILE"

✔ lottiamo per cambiare un modello economico e di impresa fondato sul massimo ribasso, lo sfruttamento del lavoro e la massimizzazione del

profitto.

Dopo il tragico incidente in cui ha perso la vita il trasportatore Gaetano Mastroieni, per rispetto di tutti coloro che ogni giorno escono da casa per andare al lavoro e non fanno ritorno DICIAMO NO ALL'INDIFFERENZA

Alessandro Collevecchio (Fai Cisl) Cristiana Bianucci (Flai Cgil) Delfino Coccia Uila Uil)