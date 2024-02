ABUSI SU UNA BAMBINA DI 5 ANNI, LO ZIO DI 76 ANNI E' AI DOMICILIARI DA DUE ANNI

E' una storia da brivido quella che è venuta fuori in un'aula del tribunale di Teramo. Una storia da brivido perchè si tratta di violenza sessuale consumata su una bambina di 5 anni che per questa vicenda è agli arresti domiciliari. Quelle storie che nessuno vorrebbe mai raccontare. L'orco in questione è un uomo di 76 anni teramano, finto a processo, accusato di una violenza sessuale che sarebbe stata commessa due anni fa su una bimba di cinque anni, figlia del nipote di sua moglie. Ed è stato proprio il padre a confermare quanto sarebbe avvenuto ad agosto del 2022 quando la famiglia era in vacanza nel teramano.

La piccola di cinque anni, con gli altri fratellini ed entrambi i genitori erano andati a trovare lo zio e da lui si sono fermati a pranzo con altri parenti. La bambina non si trovava e la madre è andata a cercarla quando ad un certo punto ha visto uscire da un capanno in campagna prima la bambina e poi lo zio. Da li a scoprire cosa fosse accaduto il passo è stato molto breve. Subito tutta la famiglia è andata via da quella casa e la bambina ha poi raccontato che lo zio le avrebbe abbassato i pantaloni e gli slip alla bambina e avrebbe abusato di lei. Tutto questo confermato poi in incidente probatorio. Non è la prima volta che l'uomo finisce sotto processo per queste vicende. Tempo addietro fu accusato di un'altra violenza sessuale denunciata da un'altra nipote che ha incontrato lo zio sulla sua strada quando era anche lei una bambina e aveva meno di 14 anni: nel suo caso gli abusi si sono ripetuti ogni volta che loro si incontravano e che i suoi genitori la lasciavano a lui.