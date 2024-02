TRAGEDIA ALL'AMADORI, INDAGATO L'AUTISTA, DOMANI L'AUTOPSIA SUL CORPO DI MASTROIENI, FORSE UNA DISTRAZIONE LA CAUSA DELL'INCIDENTE

Le organizzazioni sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil di Teramo, unitamente alla RSU della All Coop di Mosciano (gruppo Amadori), hanno proclamato otto ore di sciopero per sabato 2 marzo 2024 con presidio davanti all'azienda a partire dalle ore 6.00 perchè la morte di un lavoratore è una tragedia inaccettabile, si legge in una nota.

Sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alziamo il livello di attenzione, subito: