BLITZ ALL'ALBA ALLA "CASA ROSA": LA POLIZIA STA SGOMBERANDO OTTO NUCLEI FAMILIARI

Ennesimo blitz delle forze dell'ordine coordinate dalla Questura di Teramo alla "casa rosa" di Alb a Adriatica. Le forze dell'ordine hanno stanno operando dalle prime luci dell'alba. Un anno e mezzo fa, la Squadra Mobile di Teramo, nell'ambito di un'attività di indagine coordinata dalla locale procura della Repubblica, diede esecuzione all'ordinanza con la quale il gip di Teramo applicò la misura cautelare del carcere per 6 componenti della famiglia di etnia rom residente ad Alba Adriatica all'interno della nota "casa rosa". In manette finirono quattro donne (S.P. del 1962, L.N. del 1992, B.E. del 1991 e P.F. del 2001) e due uomini (L.C. del 1957 e L.A. del 1991). Inoltre, fu disposta la misura cautelare del divieto di dimora a Teramo e provincia per altri 3 uomini dello stesso nucleo familiare (L.R. del 2001, L.M. del 1978 e L.W. del 1982).



Il blitz ad Alba Adriatica contro il traffico di stupefacenti con le Marche. L'attività di indagine, avviata lo scorso settembre, ha permesso di documentare che gli indagati cedevano, in maniera sistematica, in concorso morale e materiale tra loro, all'interno dell'abitazione di residenza comunemente nota come "casa rosa", sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina, in quantità da mezzo grammo sino a due grammi per volta, a numerosi acquirenti che quotidianamente si susseguivano, senza necessità di contatti preparatori, all'interno della casa per acquistare lo stupefacente.

Sarebbero otto le famiglie rom in fase di sgombero nella casa rosa in queste ore. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla Polizia che coordina l'operazione.