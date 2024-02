IL COMANDANTE DI REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA LASCIA L’INCARICO A SEGUITO DI PROMOZIONE

Il dott. Livio Recchiuti, da anni Comandante del Reparto Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale, originario di Notaresco (TE), decorato con medaglia d’argento al merito di servizio, croce di bronzo per anzianità di servizio e lode ministeriale, e che ha svolto la propria attività lavorativa in anche altre sedi da Volterra a Pesaro, a Pescara, e stato recentemente promosso Primo Dirigente.

Lascia dunque la funzione di Comandante del Reparto a Teramo (Castrogno) per andare a ricoprire un importante incarico all’istituto di Reclusione di Padova.

In sua vece, in attesa della eventuale destinazione di altro Comandante a Teramo, il Corpo sarà guidato dal dott. Igor De Amicis.

Nel riconoscere le grandi doti umane e professionali del dott. Recchiuti, particolarmente commossi per il saluto e per l’affetto che sempre lui stesso ha rivolto agli appartenenti al Corpo, auguriamo tutti insieme un buon lavoro in attesa di ancor più importanti riconoscimenti.