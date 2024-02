VIDEO / ABRUZZO CONTRO IL BULLISMO / A TERAMO IL TRUCK DELLA POLIZIA DI STATO E TRE TESTIMONI DELLA GUERRA ALLA CAMORRA

Al via da domani, venerdì 1 marzo, un significativo ciclo di appuntamenti promossi dall'Associazione "Società Civile" e.t.s, nell'ambito delle iniziative di "Abruzzo contro il bullismo" e in collaborazione con la Polizia di Stato nell'ambito della campagna nazionale "Una Vita da Social". Stamane nella sala riunioni della Questura di Teramo, alla presenza del Prefetto Luigi Savina, già vice capo della Polizia di Stato e presidente uscente del Premio Nazionale Borsellino, e del Questore Carmine Soriente, sono state illustrate le quattro giornate dedicate alla campagna informativa nazionale "Una Vita da Social: 4, 5, 6 e 7 marzo il truck della Polizia sarà in Piazza Martiri della Libertà a Teramo. Dopo il "Camper Rosa" della Polizia contro la violenza sulle donne e il "Pullman Azzurro" della Polizia stradale che nei primi giorni di febbraio ha sostato davanti alle scuole di Teramo riscuotendo un grande successo, il nuovo truck "Vita da social" - allestito con tecnologie di ultima generazione

- sarà a Teramo per 4 giorni (unica città in Italia) per sensibilizzare i giovani sull'uso positivo, consapevole e responsabile della Rete.

Per le dimensioni del nuovo truck questa volta non sarà possibile portarlo davanti alle scuole ma con apposite disposizioni inviate agli istituti scolastici saranno i gruppi di studenti che raggiungeranno gli esperti della Polizia Postale per visitare il truck in Piazza Martiri.

Cyberbullismo, adescamento online, estorsione sessuale, nonché le diverse fonti di rischio connesse all'uso delle piattaforme social e, più in generale, di Internet, anche con riferimento agli acquisti e alle transazioni in rete, che sempre più spesso coinvolgono i giovani: questi gli argomenti trattati dalla Polizia con i più giovani. E gli incontri, in molti casi, hanno permesso di far emergere situazioni di disagio personale e dolorose esperienze di cyberbullismo vissute dai ragazzi

VIDEO - INTERVISTA AL PREFETTO SAVINA

Oltre a sostenere la campagna informativa "Una Vita da Social" promossa a livello nazionale dalla Polizia, l'Associazione "Società Civile" e.t. prosegue con gli appuntamenti nell'ambito del progetto regionale "Abruzzo contro il bullismo".

Tre gli appuntamenti, in programma per domani venerdì 1 marzo a Teramo, e che sono stati illustrati stamane nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella sala riunioni della Questura di Teramo.

PRIMO APPUNTAMENTO: Alle ore 10, presso la corte interna della Biblioteca regionale

"M.Delfico" a Teramo, ci sarà la consegna della maglietta "Ambassador" contro il bullismo all'assessore regionale Quaresimale per l'impegno profuso, come Regione Abruzzo, all'interno delle scuole. Un riconoscimento che arriva da "MaBasta" la prima e più seguita startup nazionale dedicata alla lotta contro bullismo e cyberbullismo: la maglietta di "ambassodor", negli anni scorsi, è stata consegnata, ad esempio, a papa Francesco e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alla consegna della maglietta saranno presenti:

Daniela Di Maggio, madre di GioGiò Cutolo, ucciso a Napoli la scorsa estate;

Luigi Leonardi, testimone di giustizia e leader anti camorra;

Padre Maurizio Patriciello, prete anti-camorra e garante del Premio Borsellino;

SECONDO APPUNTAMENTO: Alle ore 11, nell'aula magna del Convitto Delfico, dopo il ricordo

"in musica" di Giovambattista Cutolo a cura degli studenti del Liceo Musicale di Teramo ci sarà l'incontro tra Daniela Di Maggio e gli studenti. Al suo fianco, oltre a Luigi Leonardi e padre Patriciello, il Prefetto Fabrizio Stelo, il Questore Soriente e le dirigenti scolastiche Daniela Baldassarre, Iside Lanciaprima e Manuela Divisi. L'incontro sarà seguito in diretta dall'emittente tv

SuperI, sul canale 16.

TERZO APPUNTAMENTO: Alle ore 12 ci sarà la cerimonia di intitolazione di un'aula del Liceo Milli a Giambattista Cutolo, per tutti Giogiò, il talentuoso musicista 24enne ucciso a Napoli, la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, per un parcheggio fatto male. All'intitolazione prenderà parte la madre, Daniela Di Maggio con il Prefetto Stelo e Padre Patriciello.

L'associazione Società Civile infine ha presentato la proiezione dei due film "I ragazzi delle scorte" in programma il 21 marzo nelle 4 province abruzzesi (in 8 Comuni del teramano), in occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie. I due film, dedicati al ricordo delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, fanno parte della serie "Memories", coprodotto dal Ministero dell'Interno con Rai e 42o Parallelo: seguento la voce narrante di Rosaria

Costa Schifani (il primo) e Tina Martinez Montinaro (il secondo) raccontano la storia degli otto agenti di polizia che morirono insieme a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo negli attentati mafiosi di maggio e luglio 1992.

