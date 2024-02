SCOPPIA IL CASO DEL "PADELLONE" DI PIETRACAMELA, IL PARCO: «MAI RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE PER QUEL CAMPO DA PADEL...»



Il “Padellone” di Pietracamela rischia di diventare un problema serio. Quel grande e brutto campo da Padel realizzato dal Comune montano, e del quale si è anche occupato oggi, in prima pagina, il Fatto Quotidiano, rischia di diventare una bella grana. E rischia di diventarlo per lo stesso Comune, che ha investito nella realizzazione della struttura e nella sistemazione del campo di bocce, in via San Sabastiano, 360 mila euro dei fondi del Pnrr. In particolare, si tratta dei soldi destinati agli “interventi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi ricreativi e di risalita”, che l’amministrazione guidata dal Sindaco Antonio Villani ha voluto investire nel realizzare questo campo da Padel, struttura certamente necessaria in un Comune che vanta, sulla carta, ben 208 residenti, molti dei quali di un’età che mal si concilia con la pratica del Padel.

Il problema, per il Comune, è nelle parole degli uffici tecnici del Parco Nazionale, che riferiscono come, ad oggi, cioè al 29 febbraio del 2024, «…al protocollo non risultano né richieste da parte del Comune, né ovviamente autorizzazioni rilasciate dal Parco».

Il dubbio è che quell’autorizzazione potesse non servire, ma è lo stesso Gransassolagapark a fugarlo: «Il Parco è competente nel rilascio del parere preventivo obbligatorio su procedura vinca ex DPR 357/97 con Comune come Autorità Competente per chiudere procedura e competenti su nulla osta ex 394/91, che in area protetta dovrebbe essere preventivo all'autorizzazione paesaggistica, sempre di competenza comunale».

Per essere più chiari: secondo gli uffici del Parco, il Comune avrebbe dovuto obbligatoriamente chiedere un parere preventivo, al quale poi il Comune avrebbe dovuto far seguire tutto l’iter del progetto. E questo non sarebbe avvenuto.

Del caso del “Padellone” nel Parco si stanno occupando anche le associazioni ambientaliste, che nei prossimi giorni potrebbero presentare una richiesta di accesso agli atti.

Insomma, sul campo di Padel di Pietracamela… la “partita” è appena cominciata.

ad'a