GIULIANOVA PIANGE SANDRO BRANDIMARTE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE QUARTIERE ANNUNZIATA

“La scomparsa di Sandro ci rattrista profondamente- commenta il Sindaco Costantini – Mai come oggi ci sentiamo portatori del dolore e della commozione dell’intera comunità giuliese. Di lui si potrebbero dire migliaia di cose: che era un entusiasta della vita, che ha rivitalizzato e dato colore ad un parco e ad un quartiere, che ha diffuso la passione per lo sport e la natura. Ciò che più lo rappresenta, però, è l’amore gratuito e incondizionato per Giulianova. Sandro ha donato tempo, idee, slanci, passione, per migliorare la città e per far sì che le sue potenzialità potessero uscire allo scoperto, esprimersi. Sandro Brandimarte amava profondamente gli altri e lo faceva senza eccessi, senza voler apparire a tutti i costi, con semplicità. E “gli altri”, senza distinzione d’età, quartiere o ceto sociale, lo ricambiavano con lo stesso amore, la stessa stima, la stessa fiducia. Oggi Giulianova ha perso un volto amico e un cuore straordinario. L’unico nostro conforto è la determinazione nel voler portare avanti le battaglie e i valori in cui Sandro credeva e che sono oggi la sua vera eredità, il motivo del nostro grazie più grande”.

Tutta la società, Giulianova calcio 1924, si stringe intorno alla famiglia del nostro caro Sandro Brandimarte, Presidente dell’Associazione quartiere Annunziata. Una scomparsa che ci addolora tutti, per aver perso una persona così bella