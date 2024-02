TENTA IL SUICIDIO A 25 ANNI DALLO STESSO CAVALCAVIA DELL’A14 CHE VIDE LA MORTE DI GIULIA DI SABATINO

Ha tentato il suicidio a 25 anni, lanciandosi dallo stesso cavalcavia sull’A14 che vide la morte di Giulia Di Sabatino. È una storia tutta da chiarire, quella che ha per protagonista una ragazza italiana, di Mosciano, caduta per cause in corso di accertamento dal cavalcavia. È viva, ma gravissima. Soccorsa da alcuni automobilisti e poi dalle ambulanze del 118, è stata portata al Mazzini, dove è arrivata in codice rosso ed è ricoverata in prognosi riservata. Ad indagare sul fatto è la polizia autostradale di Città Sant’Angelo, che sta visionando la telecamere del controllo traffico, per cercare di capire cosa sia accaduto. Come detto, teatro del fatto è stato il cavalcavia che, nel settembre del 2015, vide cadere e morire la 19enne Giulia Di Sabatino, un caso che ancora attende una verità finale.