L’ABRUZZO ACCOGLIE L’ARTE TRAVOLGENTE DI JAN FABRE, LAUREA HONORIS CAUSA ED EVENTI ORGANIZZATI DA PARALLELO 42

L’Accademia di Belle Art di L’Aquila conferisce la Laurea Honoris Causa Jan Fabre, artista di fama internazionale, proponendo a studenti e cittadini tutti i contenuti travolgenti dell’opera di

Fabre. Opera che non smette di suscitare stupore e reazioni controverse come del resto la potenza del pensiero umano dovrebbe sempre fare. La più profonda creatività umana, la stessa che ha condotto l’uomo dalle caverne alla luna, è narrata e celebrata nelle opere di Fabre. Opere in cui uomini e donne, coleotteri e cervello, sono soggetti d’indagine, ricerca estetica da cui accedere a nuove potenti visioni. Infatti l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila è nata con eccellenti interpreti del contemporaneo: Achille Bonito Oliva, Carmelo Bene, Fabio Mauri e molti altri. Perciò, dalla fondazione invita gli studenti a guardare oltre, imparando tecniche e discipline strategiche per

esprimere la propria creatività. Molteplici indirizzi formativi: pittura, scultura, restauro, nuove tecnologie, moda, scenografia, compresi nell’opera di Jan Fabre.

In occasione della Laurea Honoris Causa, l’Accademia di Belle Arti Di L’Aquila, promuove due giornate di arte contemporanea, dense di appuntamenti: rappresentazione teatrale, e due talks con allestimento opere. Gli incontri avverranno all’interno del prezioso Teatro dell’Accademia. Protagonista eccellente delle giornate è Jan Fabre che presenta a L’Aquila diverse sue opere,

oltre alla possibilità di dialogo in due talks. In anteprima nazionale, il suo spettacolo teatrale “Elle était et elle est, même”, spettacolo sontuoso e tagliente come la sua opera tutta. Nello scrigno efficiente e raffinato del Teatro dell’Accademia, la rappresentazione dell’opera teatrale di Fabre

dove protagonista unica e sola è la donna. Donna protagonista della limited edition “Smoking Stella”, visibile all’interno dell’Accademia nei giorni degli eventi. Dunque con Teatro e opera, Fabre artista e uomo, celebra la donna. Donna come oracolo e creatura libera il cui pensiero potente

e creativo genera nuova vita e nuovo pensiero.

Alle due giornate di cultura contemporanea internazionale a L’Aquila partecipano oltre all’artista Jan Fabre, diversi protagonisti della cultura contemporanea per raccontare la complessità e molteplicità del mondo dell’arte. Giacinto Di Pietrantonio critico e curatore già docente di storia

dell’arte all’Accademia di Brera di Milano, Stella Höttler autorevole attrice tedesca protagonista

delle opere in mostra. Melania Rossi curatrice, Floriana Conte docente di Storia dell'arte Università di Foggia e Accademia dell'Arcadia.

Progetto di: ABAQ Accademia di Belle Arti L’Aquila

A cura di Parallelo42 contemporary art Mariantonietta Firmani | Melania Rossi Curatrice indipendente

PROGRAMMA COMPLETO

GIOVEDÌ 14 MARZO

ORE 11:00 | ABAQ – Teatro | JAN FABRE | LAUREA HONORIS CAUSA

Saluti: Avv. Rinaldo Tordera, Presidente ABAQ | Prof. Marco Brandizzi, Direttore ABAQ

Presentazione: Prof. Maurizio Coccia, docente di Storia dell’arte contemporanea e curatore d’arte

Laudatio: Prof. Giacinto Di Pietrantonio critico, curatore e docente di Storia dell’arte

Lectio Magistralis: Jan Fabre

ORE 17:00 | ABAQ - Aula 5 | JAN FABRE | SMOKING STELLA

Saluti: Prof. Marco Brandizzi, Direttore ABAQ

Introduzione: Mariantonietta Firmani Parallelo42 contemporary art

Dialogo: Jan Fabre | Stella Hottler | Giacinto Di Pietrantonio | Melania Rossi curatrice d’arte

contemporanea

Modera: Prof. Maurizio Coccia

ORE 19:00 | ABAQ – Teatro | JAN FABRE | ELLE ÉTAIT ET ELLE EST, MÊME | Prima

Ore 20:00 talk | Saluti: Prof. Marco Brandizzi, Direttore ABAQ

Introduzione: Prof. Maurizio Coccia



Dialogo: Jan Fabre | Floriana Conte, docente di Storia dell'arte Università di Foggia e Accademia

dell'Arcadia

VENERDÌ 15 MARZO

ORE 12:00 | ABAQ – Teatro | JAN FABRE | ELLE ÉTAIT ET E