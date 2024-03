SOSTITUITO IL POSTAMAT DI MONTORIO, ROBIN HOOD RINGRAZIA L'ON. DEDDA

Avevamo denunciato : “l Postamat c’è ma funziona quando capita , I cittadini di Montorio al Vomano da tempo hanno sollevato il problema del malfunzionamento del prelievo automatizzato di Poste Italiane in via largo Rosciano. Occorre tantissimo per effettuare una singola operazione, l’apparecchio è troppo vecchio e la sua ‘anzianità’ incide sulla rapidità delle operazioni. Lo sportello “unico sul territorio comunale", svolge un importante ruolo sociale, molti sono i pensionati che ritirano la pensione. molte le attività che lo utilizzano, la collocazione determina anche un utilizzo da parte dei fruitori del mercato e dei mezzi pubblici ed assolve anche ad un ruolo extra comunale. L’associazione Robin Hood, nel sollecitare Poste Italiane lo fa anche con l’amministrazione comunale che deve farsi promotrice della sua sostituzione, ... “

L’ associazione vuole ringraziare pubblicamente l’ On. Salvatore Dedda presidente della IX commissione (Trasporti,Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e Banca D’Italia per il loro interessamento. Come preannunciato dal Codirettore Nazionale di Poste Italiane Dott. Giuseppe Lasco, la sostituzione rientrava in un progetto più ampio di ammodernamento degli sportelli nelle aree interne con popolazioni al di sotto dei 15.000 abitanti, attraverso il Piano Complemetare PNRR, progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.

L’Associazione Robin Hood è stata avvisata per opportuna conoscenza, in una lettera indirizzata al Sindaco Fabio Altitonante, che preannunciava la soluzione al problema e l’intervento di sostituzione.

L’associzione ritiene che l’intervento seppur previsto ha avuto una più rapida attuazione grazie alla sollecitazione avvenuta attraverso i canali istituzionali.