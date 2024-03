SPACCIAVANO IN CARCERE: “ARRESTATI” OTTO DETENUTl E DUE FAMILIARI

Droga in carcere, arrestati…otto detenuti. Potrebbe sembrare quasi una notizia paradossale, quella che racconta dell’ inchiesta della Procura della Repubblica di Teramo, che ha portato all’emissione di dieci ordinanze dj custodia cautelare, otto delle quali notificate ad altrettanti detenuti (sei a Teramo, due in altre carceri) e a due familiari. L’accusa è quella di aver organizzato un traffico di droga all’interno del carcere di Castrogno, con la sostanza stupefacente che entrava grazie a stratagemmi sempre più ingegnosi, e che poi veniva spacciata tra i detenuti. Un traffico spesso intercettato dai controlli della Polizia penitenziaria del carcere teramano, che però non riuscivano a bloccare tutta la droga destinata al “mercato interno”. A gestire il traffico sarebbe stata un’organizzazione albanese, ma tra gli arrestati non mancano italiani. Dopo la notifica delle dieci ordinanze, sono scattate anche perquisizioni in diverse località.