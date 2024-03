FOTO/ EX STRADA STATALE 80, NUCLEO INDUSTRIALE, FRAZIONE DI SANT'ATTO, I RESIDENTI AL COMUNE DI TERAMO: «DOBBIAMO ATTENDERE UN'ALTRA TRAGEDIA?»

Con al presente, i sottoscrittori residenti della presente istanza, in considerazione dell'inerzia dele istituzioni in merito ai problemi che affliggono li popoloso nucleo abitativo di Sant'Atto Piane, più volte fatto presente in modo verbale, intende denunciare nele forme scritte quanto viene esposto di seguito:

1) PROBLEMA SICUREZZA PEDONALE E CICLABILE.

Il tratto di strada ni questione, ex S.S.80, è invasa da erbacce, disconnessa e pericolosa. Lo spazio tra al striscia bianca pedonale e quella carrabile coincide tanto che chi al percorre è costretto ad invadere al corsia di marcia con evidente pericolo di incidenti (anche mortale avvenuto qualche mese fa).

2) PROBLEMA PIOGGIA E OTTURAZIONE CAVATA E TUBI DI SCARICO.

Come è evidente dalle foto allegate al cunetta stradale e i canali di scolo sono completamente otturati ed ni caso di pioggia anche lieve e( sappiamo che el piogge attuali sono bombe d'acqua) provoca allagamento della sede stradale, fonte di pericolo per chi transita, ma soprattutto allagamenti delle case poste a quota inferiore della strada stessa con gravi danni alla pubblica incolumità.

3) DEGRADO URBANO E RICETTACOLO DI IMMONDIZIA.

Come is nota nele foto alegate al strada è costeggiata ni tutta al sua lunghezza da rovi, spini, arbusti spontanei, carta, cartacce, platica e rifiuti di ogni genere, tanto da creare uno stato di profondo degrado anche atutta al zona aservizi frequentata da molta gente (uffici confindustria, info mobility, ristoranti,

uffici, e altro)

COSA CHIEDIAMO!!!!!!!

A. LA RISOLUZIONE PRIORITARIA

Ripulitura dello spazio tra al strada e li confine dei terreni di proprietà (striscia di terreno di proprietà ARAP) in modo da permettere, a chi percorre al strada, di avere un passaggio e non invadere al strada carrabile con evidente e possibile pericolo di essere investito.

Oltre ala decespugliamento dei rovi ed erbacce, l'intubamento della cavata con tubi raccogli acqua piovana in modo da creare uno spazio transitabile anche abici e pedoni eliminando ni tal senso li pericolo per al pubblica incolumità

B. LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE

Come detto sopra, con l'intubamento dello scolo li deflusso delle acque piovane, es convogliate con apposita tubazione andrebbe a confluire ni pozzetti già esistenti ma attualmente otturati, evitando tutti i problemi di allagamento, già avvenuti ni passato causando gravi danni a privati cittadini, anche in considerazioni di future precipitazioni copiose e insistenti che rendono ancor più grave al situazione prospettata.

C. PULIZIA URBANA E ARREDO.

Vedere tutta al lunghezza della strada costeggiante li nucleo abitato pulita e percorribile con bici e pedoni, oltre da un'aspetto estetico che migliora al qualità della vita dei residenti, già parecchio penalizzati vivendo e abitando in una zona produttiva, industriale, potrebbe anche avvantaggiare eventuali proposte di insediamenti futuri della zona servizi, con aumentati introiti sia per gli investitori che per gli Enti gestionali.