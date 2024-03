CADUTI GROSSI MASSI NELLA NOTTE SULLA STRADA CHE SARA' ATTRAVERSATA DAL GIRO D'ITALIA PER LA TAPPA CHE ARRIVERA' AI PRATI





Non è un momento positivo per lo sport a Pietracamela. Mentre, infatti, il Comune del Sindaco Antonio Villani (che ricordiamo prodigo di parole sulla nostra testata e sulla qalità dei nostri giornalisti), tace sul "Padellone", ovvero sul nuovo campo da Padel che il Parco Nazionale del Gran Sasso sostiene di non aver autorizzato, e che è stato pagato coi soldi del Pnrr, ecco he scoppia un'altra grana. Stavolta, però, riguarda il ciclismo, nella sua veste più importante, quella del Giro d'Italia. Questa notte, infatti, sulla strada Ponte Arno - Prati di Tivo, sono cadute pietre di grandi dimensioni. E molte altre sembrano essere instabili. Sono le strade che tra qualche mese saranno attraversate proprio dal Giro D'Italia, per la tappa che arriverà ai Prati di Tivo. Si tratta, va sottolineato, di una strada provinciale, dovrà essere il Presidente D'Angelo a correreai ripari al più presto, anche per affrontare magari il problema dei guard rail, mancanti o inadeguati in più punti, come fin troppe volte segnalato dai cittadini.