VIDEO/ DROGA AL CARCERE DI CASTROGNO, OTTO PERSONE ARRESTATE TRA DETENUTI E FAMILIARI

Otto persone, e non dieci come si era appreso oggi, sono state arrestate, sei già detenute e due sono familiari di detenuti accusato di spaccio di droga tramite apparati come gli ovuli ingeriti prima di entrare in carcere a trovare i familiari.

"Il fenomeno va compreso e sviscerato anche perchè l'amministrazione penitenziaria è un ambiente difficile.", ha detto il procuratore Ettore Picardi. Una maxi indagine della Mobile di Teramo per contrastare l’ingresso della droga nel carcere di Castrogno. L’inchiesta è del sostituto procuratore Enrica Medori, le 8 ordinanze sono state firmate dal gip Lorenzo Prudenzano. Numerose le perquisizioni scattate ieri su tutto il territorio regionale e che hanno riguardato diverse località abrizzesi. Diverse le persone che sono state denunciate.