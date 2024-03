ELEZIONI / L’ASSESSORE QUARESIMALE INCONTRA I CITTADINI DI ALBA ADRIATICA RICORDANDO L’IMPEGNO PROFUSO NELLA LOTTA ALL’EROSIONE E LA NASCITA DELL’EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’



Il numeroso pubblico accorso, ieri sera, all’incontro dell’assessore regionale Pietro Quaresimale coi cittadini di Alba Adriatica, ha sottolineato con grande calore i passaggi del discorso dello stesso assessore, quando questi ha voluto ricordare i traguardi raggiunti nel suo mandato, proprio in favore delle popolazioni della costa Nord teramana.

A cominciare da quello che è il problema centrale del dibattito pubblico di realtà locali che, per natura, vocazione e scelta, fanno del turismo la loro prima fonte di economia, ovvero l’erosione.

«Considerando prioritario, per un assessore regionale, l’impegno a tutto tondo per il territorio che rappresenta, ho voluto dedicare tutte le mie forze - ha ricordato l’assessore - sia nell’elaborazione del necessario nuovo piano di difesa della costa, sia perché il Comune di Alba e quelli di Tortoreto e Martinsicuro potessero ottenere un finanziamento da ventiquattro milioni di euro, per realizzazione di barriere, ripascimento e monitoraggio, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, grazie all’accordo tra Governo, Regione».

E non è stato quello l’unico sforzo profuso dall’assessore Quaresimale sul tema, visti i 6,5 milioni di euro , nell’ambito degli interventi per la Protezione Civile, destinati alla realizzazione di barriere rigide e scogliere di protezione per le zone più colpite del litorale albense. Investimenti che amplificano anche quelli da duecentomila euro, per i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di difesa della costa nel Comune di Alba Adriatica.

Sempre in tema di investimenti, l’assessore Quaresimale, candidato alla Regione nella lista della Lega, ha voluto ricordare l’importanza dello stanziamento da 540mila euro, destinato ai lavori di adeguamento sismico della Scuola Primaria di via Duca D'Aosta

Con particolare soddisfazione, infine, l’assessore ha ricordato la nascita, proprio ad Alba Adriatica, dell’Emporio della solidarietà.

«Un’iniziativa che rientra nel progetto Prins (pronto intervento sociale) e che è stata promossa dall’Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata” con la finalità di realizzare interventi a favore delle persone in condizione di povertà estrema e di marginalità - ha ricordato Quaresimale - un progetto nel quale ho creduto fin da subito e che ho voluto sostenere, assegnando fondi pari a 134mila euro, perché quella della lotta alla povertà è una delle grandi sfide che la Regione ha voluto e vorrà affrontare in futuro, perché nessuno debba restare indietro».