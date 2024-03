AMADORI, DUE INDAGATI PER LA MORTE DI MASTROIENI, OGGI SCIOPERO CON PRESIDIO A MOSCIANO SANT'ANGELO

Salgono a due gli indagati per la morte sul lavoro alla Amador di Gaetano Domenico Mastroieni: oltre all'autotrasportatore V. M., napoletano di 40 anni, la procura di Teramo ha iscritto nel registro degli indagati anche il responsabile della sicurezza. Per entrambi, in questa fase, l'ipotesi di reato è di omicidio stradale per il decesso dell'imprenditore messinese Mastroieni, 65 anni, avvenuto all'interno dell'azienda Amadori. L'autopsia che si è svolta ieri ha stabilito che la causa della morte è riconducibile alle lesioni da schiacciamento al torace e alla testa. Continuano le indagini dei carabinieri di Giulianova e degli ispettori Asl. L'incidente mortale è avvenuto lunedì scorso, verso le 22, nel piazzale interno dell'azienda Amadori a Mosciano Sant'Angelo. Il 40enne campano durante una manovra ha investito l'imprenditore messinese. Mastroieni, originario di Sant'Alessio Siculo ma residente da tempo a Forlimpopoli, dove era titolare di una ditta di autotrasporti, la "Maiv Trasporti Sas" di Bertinoro (Forlì), faceva anche l'autista. Lascia moglie e due figli. I funerali si svolgernno lunedì alle 15.30 nella chiesa di S. Maria di Portosalvo, paese originario della madre.

Oggi invece a Mosciano davanti alla sede dell'Amadori ci sarà uno sciopero per tutta la durata di ogni turno di lavoro. Alle ore 6.00 ritrovo nel piazzale antistante l'azienda e inizio del presidio, alle 9.30 brevi interventi delle OO.SS., alle 10.00 deposizione di una corona di fiori in memoria di Gaetano Mastroieni nell'area logistica dell'azienda con un presidio fino alle 15.00 di oggi.