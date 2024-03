FOTO-VIDEO/ RIAPRE LA SCUOLA PRIMARIA DI VAL VOMANO CHE TORNA AL SERVIZIO DI 73 ALUNNI

È stata è ufficialmente riaperta stamattina la scuola primaria di Val Vomano, chiusa nel gennaio del 2023 per avviare una serie di interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico.

Lavori di grande importanza, che l’Amministrazione Comunale ha potuto realizzare intercettando i fondi del Pnrr, sia per quello che riguarda i finanziamenti del "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, sia per quello che riguarda “Next Generation EU, nel capitolo Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universitàottenutiattraverso la RegioneAbruzzo”.

«E’ per noi una grande soddisfazione, quella di poter riconsegnare la scuola primaria di Val Vomano ai suoi legittimi proprietari: i bambini, che potranno rientrare nelle loro classi, nella certezza di ritrovarle non solo rinnovate, ma anche più sicure - commenta il Sindaco, Severino Serrani - ma non è solo ai bambini, che va il mio pensiero, perché questa scuola è parte stessa nel nostro vissuto urbano quotidiano, è una struttura che appartiene alle vite di tutti i residenti, basti pensare che tra una settimana è proprio in queste aule che sistemeremo il seggio elettorale».

I lavori hanno interessato tutto l’edificio, con un insieme sistematico di lavorazioni che hanno avuto lo scopo di adeguare sismicamente la struttura e renderla più performante dal punto di vista energetico.

«Allo scopo di garantire il più possibile la sicurezza degli alunni, del corpo docente e non docente, è stata realizzata una nuova uscita di sicurezza al primo piano, con una scala metallicaesterna, che avrà anche funzione di scala antincendio - sottolinea la consigliera comunale Dora Di Sabatino incaricata all' istruzione - così come grande attenzione è stata posta nell’abbattimento delle barriere architettoniche e nel miglioramento dei servizi della mensa, fino alla sostituzione della centrale termica, la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione e l’installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore».

«E’ doveroso rivolgere, nell’occasione della riapertura della scuola, un sentito ringraziamento ai nostri studenti, alle loro famiglie, al corpo docente e non docente per la pazienza avuta in questi mesi e ai due dirigenti scolastici che si sono succedutiche, con un sincero spirito di collaborazione, hanno gestito l’emergenza - sottolinea il Vicesindaco, Roberto Saputelli - ma non possiamo non ringraziare anche il Comune di Basciano e il Comune di Teramo che ci hanno dato la possibilità di garantire la continuità scolastica presso le strutture del loro territorio».