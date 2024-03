MUORE IN UN FRONTALE IDRAULICO TERAMANO DI 44 ANNI

Invade la corsia opposta e muore in un frontale. E tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente mortale costato la vita ad un idraulico 44enne di Ripattoni di Bellante, oggi a Selva Piana. L’uomo, alla guida di una Panda, ha invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva un furgone noleggiato all’Avis da un cittadino straniero. Frontale inevitabile. Quando sono arrivati i soccorsi, per il 44enne non c’era più nulla da fare. Potrebbe, però, trattarsi di una morte provocata da un malore, precedente allo scontro, visto che il 44enne secondo testimonianze, si sarebbe accasciato prima di schiantarsi contro il furgone. L'altro occupante del mezzo, un uomo di 43 anni invece, se la caverà con una contusione al polso.