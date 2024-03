I LETTORI CI SCRIVONO / STRADA CHIUSA… MA IL PULLMAN PASSA

Scusate, ho letto che c’è un’ordinanza di chiusura al transito della strada provinciale per Pietracamela, che garantisce il passaggio solo ai residenti, ai mezzi di soccorso e alle attività produttive/commerciali, ma vedo macchine ai Prati e addirittura un pullman in paese… ma l’ordinanza c’è o non c’è?