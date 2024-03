VILLA MOSCA, LED KITSCH IN PIAZZA, LA PROPOSTA: “INTITOLAMOLA AD UN SANTO…SANREMO”

Decisa l’intitolazione della nuova piazza di Villa Mosca. Settimane di lavori a ritmi forsennati, per arrivare al taglio del nastro prima delle elezioni, come auspicato dall’assessore - candidato Johnny Cavallari, che magari sperava di poter così rivitalizzare la sua fiacca campagna elettorale (l’unico evento affollato è stato quello di Roseto, ma perché c’era ‘Nduccio), ma si scopre che la piazza non sarà come quella promessa con grande enfasi dal Comune. Stando alle voci di cantiere, infatti, non ci saranno i pannelli fotovoltaici sulla pensilina, quella che sembra rubata al porto di Marghera, ma una copertura più semplice. E non si sa nulla neanche delle colonnine di ricarica di auto e biciclette. Però, novità delle novità… è stata decisa l’intitolazione. O meglio: c’è una proposta ufficiosa, che nasce spontaneamente dai cittadini i quali, vista l’ illuminazione kitsch a led, che trasforma i piani della piazza in una specie di palco da festival, hanno deciso di proporre di intitolarlanon un personaggio, ma un santo… Sanremo!