ELEZIONI / QUESTA SERA DODO A VILLA BIANCA, CON MARSILIO, LUPI E SILLI

Dodo a Villa Bianca. Questa sera alle 17:30 a Villa Bianca, ex ristorante La Pantera Rosa, Villa Tofo una serata di dialogo e visione a una settimana dalle votazioni regionali, con

- Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo

- Giorgio Silli, Sottosegretario di Stato Affari Esteri

- Maurizio Lupi, Presidente Noi Moderati

- Candidati Noi Moderati di Teramo

“Questo incontro rappresenta un'occasione unica per confrontarsi, discutere e riflettere insieme sul futuro della nostra regione. La vostra presenza è essenziale: venite per ascoltare, venite per essere ascoltati. Sarà un momento per condividere idee, proporre soluzioni e costruire insieme il domani che desideriamo - spiega Dodo Di Sabatino - Siamo onorati di annunciare che l'evento vedrà la partecipazione di figure di spicco nel panorama politico regionale e nazionale, nonché di tutti i candidati della lista Noi Moderati della provincia di Teramo. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di fare la differenza. La vostra voce conta, la vostra partecipazione fa la differenza. Insieme, possiamo delineare il futuro della nostra comunità”