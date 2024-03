E' ANDATO IN PENSIONE ORFEO FARINELLI, DOPO 40 ANNI TRASCORSI ALLA PROVINCIA DI TERAMO, ACCOMPAGNANDO TANTI PRESIDENTI

E' andato in pensione dopo 40 anni trascorsi alla Provincia di Teramo il camplese Orfeo Farinelli. Ha ricoperto il ruolo di autista ed ha accompagnato tanti presidenti succedutisi negli anni. E' dispiaciuto di essersene tornato a casa. proprio per il fatto che ha trascorso tutti gli anni lavorativi sempre in un bell'ambiente e con belle persone. Torna ora a casa nella sua Campli, attorniato dai familiari e tanti amici. In questi giorni, intanto, e non poteva essere diversamente. gira tra le varie sedi elettorali ad ascoltare programmi e proposte per i territori e a sentire i big della politica nazionale, come nel caso di oggi, il vice premier Matteo Salvini.

Ad Orfeo i più cari auguri di una serena pensione.