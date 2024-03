I LETTORI CI SCRIVONO / “CONTINUI INCIDENTI A SAN NICOLÒ, CHIEDIAMO DOSSI SU VIA COLOMBO, MA IL COMUNE NON CI ASCOLTA”

Salve volevo fare presente cio che accade nella mia frazione ovvero San Nicolò a Tordino .Scrivo dopo l’ennesimo incidente in cui un auto ha perso il controllo salendo su un marciapiede, fortunatamente in quel momento senza persone che passeggiavano, per poi schiantarsi contro la facciata di un palazzo.

Mi riferisco a via Cristoforo Colombo, la “nazionale” insomma.

Nel giro di un anno sono stati troppi gli episodi simili. Tutto questo senza che nessuno controllasse la sosta selvaggia ai bordi della statale, la quale impedisce la visuale delle persone che escono dalle traverse. Sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale facesse qualcosa in merito adoperando dossi, dissuasori o tutto ciò che sia necessario al fine di evitare tragici incidenti, dato che la zona è frequentata da molti bambini che giocano e persone che passeggiano.

lettera firmata