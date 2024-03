SPACCIAVA COCAINA LUNGO LA COSTA: IN MANETTE

I carabinieri della Stazione di Roseto degli Abruzzi (TE) hanno tratto in arresto, su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Teramo, richiesta della locale Procura della Repubblica, un uomo perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacenti per fini di spaccio.

Le investigazioni iniziate da tempo e portate avanti dai carabinieri di Roseto, consentivano di ricostruire una fiorente attività di spaccio portata avanti dall’uomo nel comune rivierasco. Nel corso dei servizi i carabinieri hanno: recuperato e sequestrato circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, sequestrata ai diversi clienti dell’uomo e denunciato un altro soggetto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’uomo al termine degli adempimenti di competenza è stato associato al carcere di Teramo.

.